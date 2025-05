Ucraina Putin | negoziati in Turchia dal 15 maggio Poi attacca Macron & C | Ultimatum rozzo

C'è attesa, un po' in tutto il mondo, per le reazioni alla proposta lanciata dal presidente russo, Vladimir Putin, che ha chiesto oggi, 11 maggio 2025, a Recep Tayyip Erdogan di organizzare il 15 maggio a Istanbul negoziati diretti tra Mosca e Kiev, non escludendo che questo possa portare ad un cessate il fuoco esteso

Putin propone all'Ucraina di riprendere i negoziati diretti in Turchia | Macron: "E' un primo passa ma non sufficiente" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio: "Ora la decisione spetta a Kiev". Dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti una tregua di 30 giorni o sanzioni" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Putin propone all'Ucraina di riprendere i negoziati diretti in Turchia: "Chi vuole la pace non può rifiutare la nostra offerta" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio: "Ora la decisione spetta a Kiev". Dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti una tregua di 30 giorni o sanzioni" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Ucraina: Putin propone a Kiev di riprendere i negoziati diretti in Turchia - Roma, 11 mag. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di dichiarazioni alla stampa ha proposto all’Ucraina di riprendere i negoziati diretti il prossimo 15 maggio a Istanbul. Putin ha aggiunto che nelle prossime ore ha intenzione di parlare con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La proposta russa per i negoziati è sul tavolo – ha affermato Putin – ora la decisione spetta a Kiev e ai suoi curatori”. 🔗Leggi su lapresse.it

Ucraina: Putin propone negoziati; Zelensky: prima cessate-il-fuoco - Roma, 11 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto nella notte negoziati diretti e senza condizioni preliminari in Turchia con l’Ucraina. Un’idea accolta con prudenza dal presid ... 🔗askanews.it

Ucraina, la mossa di Putin: "Negoziati diretti con Kiev dal 15 maggio in Turchia". Macron: "Primo passo, ma non sufficiente" - Guerra Ucraina, Putin apre al negoziato. Intanto riprendono i raid su Kiev allo scadere delle 72 ore di tregua dichiarata dallo zar Putin propone negoziati con Kiev il 15 maggio. Lo zar: "Dai Volenter ... 🔗msn.com

Ucraina, la contromossa di Putin: “Negoziati seri direttamente con Kiev dal 15 maggio ma in Turchia” - “Parlerò con Erdogan e gli chiederò di fornire una piattaforma per i negoziati con l’Ucraina. Siamo pronti per negoziati seri dal 15 maggio” ha dichiarato Putin nella notte tra sabato e domenica rispo ... 🔗fanpage.it

