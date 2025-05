Ucraina Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio a Istanbul Usa | Prima serve cessate il fuoco

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamentiL'articolo Ucraina, Putinchiedenegoziatidiretti dal 15 maggio a Istanbul. Usa: “Primaservecessate il fuoco” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio a Istanbul. Usa: “Prima serve cessate il fuoco”

Segui queste discussioni sui social

Zelenskyy responds to Putin: Ukraine open to talks, but sets condition #Europa #Ukraine #Zelenskyy #army #update #Frontline #war #Russia #WarCriminal #Putin #occupiers #defenders #????????Y?????? Leggi la discussione

Copied & Pasted #usa #us #uspol #USPolitics #trump #donaldtrump #gop #maga #musk #elonmusk #tesla #economy #tariff #tariffs #trade #farright #recession #democracy #humanrights #civilrights #fascist #fascism #fascists #nazi #spacex #trumpsl… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio e Zelensky alza la posta: “Da domani cessate il fuoco” - "Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamentiL'articolo Ucraina, Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio e Zelensky alza la posta: “Da domani cessate il fuoco” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Ucraina, Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio a Istanbul. Erdogan: “Svolta storica” - "Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamentiL'articolo Ucraina, Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio a Istanbul. 🔗Leggi su ildifforme.it

Ucraina, Starmer: “Putin dovrà accettare seri negoziati” - “Il presidente Putin dovrà sedersi al tavolo e accettare seri negoziati“. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer al termine del vertice virtuale della ‘coalizione dei volenterosi’. “Tacciano le armi e cessino una volta per tutte gli attacchi barbarici contro l’Ucraina”, ha aggiunto. 🔗Leggi su lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Zelensky a Putin: 'Pronti a colloqui diretti' ma chiede una tregua di 30 giorni; Putin propone negoziati diretti con Kiev a Istanbul. L’inviato di Trump: prima la tregua; Guerra ucraina, Putin: «Sì a negoziati diretti con Kiev a Istanbul il 15 maggio». Zelensky: «?Siamo pronti a i; Putin chiede colloqui diretti Russia-Ucraina a Istanbul. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Putin risponde all'ultimatum Ue: "Proposti negoziati dal 15 maggio" - "A questo proposito, nonostante tutto, proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati interrotti alla fine del 2022, e senza alcuna precondizione", ha detto. Secondo Putin ... di almeno 30 ... 🔗msn.com

Ucraina, Putin chiede “colloqui diretti il 15 maggio a Istanbul”. Zelensky: “Noi pronti, ma serve tregua da lunedì” - Il capo del Cremlino ha definito "rozzo" il piano partorito dal summit dei "volenterosi", ma è aperto a incontrare gli emissari ucraini ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Guerra ucraina, Putin: «Sì a negoziati diretti con Kiev a Istanbul il 15 maggio». Zelensky: « Siamo pronti a incontrare la Russia» - Guerra ucraina, la diretta di oggi domenica 11 maggio 2025 - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che domani chiederà a quello turco Recep Tayyip Erdogan di organizzare il ... 🔗leggo.it