Ucraina Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio a Istanbul Erdogan | Svolta storica

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

#Ucraina #Zelensky: pronto al #dialogo ma Mosca si impegni per #tregua#Putin propone ripresa #negoziati diretti https://www.rainews.it/maratona/2025/05/putin-propone-ripresa-negoziati-per-giovedi-a-istanbul-determinati-ad-eliminare-radic… Leggi la discussione

@oy_rlty2"Intentions for #peace" are proven through actions.The best evidence of peaceful intent is a #ceasefireUnlike #Ukraine and its allies, #Putin has refused this stepDeclarations without action are meaninglessLeggi la discussione

Ucraina, Putin chiede negoziati diretti dal 15 maggio e Zelensky alza la posta: "Da domani cessate il fuoco" - "Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

Ucraina, Starmer: “Putin dovrà accettare seri negoziati” - “Il presidente Putin dovrà sedersi al tavolo e accettare seri negoziati“. Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer al termine del vertice virtuale della ‘coalizione dei volenterosi’. “Tacciano le armi e cessino una volta per tutte gli attacchi barbarici contro l’Ucraina”, ha aggiunto. 🔗Leggi su lapresse.it

Putin propone la ripresa dei negoziati "per eliminare le radici della guerra in Ucraina" - La risposta di Mosca alla proposta di una tregua di 30 giorni voluta dagli Stati Uniti e dall'Unione europea è arrivata all'una e mezza di notte. In un orario insolito perfino per il Cremlino. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati il 15 maggio a Istanbul. "Proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati interrotti alla fine del 2022, direttamente e senza precondizioni", ha dichiarato, suggerendo di iniziare "senza indugio giovedì prossimo". 🔗Leggi su iltempo.it

Ucraina, Putin chiede “colloqui diretti il 15 maggio a Istanbul”. Zelensky: “Noi pronti, ma serve tregua da lunedì” - Il capo del Cremlino ha definito "rozzo" il piano partorito dal summit dei "volenterosi", ma è aperto a incontrare gli emissari ucraini ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Putin risponde a ultimatum Ue: "Negoziati dal 15 maggio". Zelensky: "Pronti a incontro, ma tregua da domani" - (Adnkronos) - Dopo l'ultimatum dei leader Ue, arriva la risposta di Vladimir Putin alla richiesta di una tregua totale di 30 giorni tra Russia e Ucraina a partire da lunedì, lanciata ieri dai 'volente ... 🔗msn.com

Guerra ucraina, Putin: «Sì a negoziati diretti con Kiev a Istanbul il 15 maggio». Zelensky: « Siamo pronti a incontrare la Russia» - Guerra ucraina, la diretta di oggi domenica 11 maggio 2025 - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che domani chiederà a quello turco Recep Tayyip Erdogan di organizzare il ... 🔗ilmessaggero.it

