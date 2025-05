Ucciso nel distributore il sindaco vieta la sepoltura gratuita | Ho applicato la legge

Scoppia il caso della sepoltura di Luigi Magrino, il 41enne di Formia Ucciso lo scorso 28 aprile in un distributore di carburanti sulla Domiziana, a Mondragone.Da quanto si apprende, i familiari della vittima avrebbero chiesto al sindaco di Cellole, Guido Di Leone, di poter seppellire Magrino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Sindaco ucciso, Cassazione annulla tutto: riesame bis per i carabinieri casertani indagati - Sarà Riesame bis per i 4 indagati per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui sono stati disposti e confermati gli arresti nei confronti del colonnello Fabio Cagnazzo, di Aversa, del brigadiere Lazzaro Cioffi, di Casagiove, oltre... 🔗Leggi su casertanews.it