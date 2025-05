Tv Caduta Libera torna domani per il 10o anno | l’annuncio di Gerry Scotti

Torna Caduta Libera con Gerry Scotti: novità e quando in tv - Caduta Libera sta per tornare con nuove puntate e concorrenti. Il game show, condotto da Gerry Scotti, è giunto alla tredicesima edizione. Scopriamo insieme da quando andrà in onda e le novità.Caduta Libera con Gerry Scotti, al via le nuove puntate: quando in tvDopo un anno e mezzo, torna Caduta Libera. La tredicesima edizione del game show sarebbe dovuta andare in onda a settembre 2024 ma al suo posto Mediaset ha deciso di prolungare La Ruota della Fortuna che aveva registrato ottimi ascolti. 🔗Leggi su superguidatv.it