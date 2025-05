🛈 Anteprima news:

Domenica 11 maggio, il lungomare di Rimini ha vibrato di entusiasmo e allegria, accolto da migliaia di persone che hanno assistito all'arrivo delle Frecce Tricolori. Dopo una giornata di prove generali sabato, la città è esplosa in una festa avvolgente, con il cielo che si è colorato di tricolore, regalando un'esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

© Riminitoday.it - Tutti con il naso all'insù a guardare le Frecce Tricolori, in migliaia per lo show sul lungomare

