La diretta televisiva del Palio di Legnano verrà prodotta direttamente da Fondazione Palio con una tecnologia streaming e diffusa attraverso Rete 55 (canale digitale terrestre numero 88): la conferma con le specifiche dettagliate della programmazione è arrivata in occasione della presentazione al palazzo della Regione. Tutte le direttesarannotelevisive e in streaming sui siti web e i canali social ufficiali del Palio di Legnano e dei media partners. Si partirà venerdì 23 maggio con la diretta della Provaccia - Memorial Luigi Favari, organizzata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.Dalle 20 fino al termine della manifestazione sarà Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55, a condurre la trasmissione raccontando la serata prima insieme a Francesca Bianchi e Tiziano Biaggi (Vice Gran Maestro del Collegio), per la parte della sfilata, e poi con Alessandro Natali e Mauro Nebuloni, per i momenti delle corse. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutte le dirette saranno televisive e in streaming

