Tunisia – Europa | trent’anni di dialogo nel segno della storia e delle sfide globali

La Giornata dell’Europa, celebrata venerdì, ha offerto un palcoscenico significativo per riflettere sullo stato e sulle prospettive del partenariato tra la Tunisia e l’Unione europea (Ue). Le parole pronunciate dal ministro degli Esteri tunisino, Mohamed Ali Nafti, e dall’ambasciatore dell’Ue in Tunisia, Giuseppe Perrone, hanno tratteggiato un quadro complesso ma denso di storia condivisa e di sfide future da affrontare congiuntamente. Il trentennale dell’Accordo di Associazione, siglato nel lontano luglio 1995, ha rappresentato il fulcro delle riflessioni del ministro Mohamed Ali Nafti.Un anniversario che, come ha sottolineato il titolare della diplomazia tunisina,non è solo una ricorrenza formale, ma un’occasione preziosa per un bilancio di tre decenni di cooperazione.Le nuove rotte del popolo tunisinoUn percorso che ha intrecciato le sorti di Tunisi e Bruxelles, plasmando dinamiche economiche, sociali e politiche. 🔗Leggi su Follow.it © Follow.it - Tunisia – Europa: trent’anni di dialogo nel segno della storia e delle sfide globali

Segui queste discussioni sui social

????: ???????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ??? ???? "?? ??????? ?????"???? ?????? 10 ??? 2025 (???/???? ????)- ?????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ?? ???????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ?? ????? ???? ?? ????? ??????? ???? ????… Leggi la discussione

???? ?????? / ?????? ???? "???? ??????????? ?? ??????" ?????? ??? ???? ??? ??????? ?????? ??? ????? (???????)?????? 10 ??? (???/???? ??????)- ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ???? ?????? ??? 6… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Europa e migranti: deportazioni, stupri e schiavitù in Tunisia e Libia - L’indagine di un gruppo di ricercatori anonimi, indaga su Europa e migranti con il sostegno di ASGI, Border Forensics e OnBorders; il gruppo rivela un nuovo oscuro capitolo della gestione migratoria da parte dell’Unione Europea, complice di deportazioni, stupri e schiavitù in Tunisia e Libia.Un nuovo rapporto intitolato State Trafficking, realizzato da un gruppo di ricercatori anonimi con il supporto di ASGI, Border Forensics e OnBorders, documenta il coinvolgimento diretto delle autorità tunisine nel traffico di esseri umani e nelle deportazioni forzate di migranti verso la Libia. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Kyiv e non solo. Così l’Europa diventa l’argine alle derive di Putin e Trump - Forse è solo un’illusione, un colpo di sole primaverile, una speranza che cerchiamo disperatamente di trasformare in un fatto reale. Forse è così, forse è solo una proiezione dei nos... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su ilfoglio.it

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci - A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza per il proprio tornaconto politico: la regione dietro l'angolo di casa si sta trasformando 🔗Leggi su vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Soldi solo se rispettati i diritti umani: l'Europa rivede l'accordo sui migranti con la Tunisia voluto dall'Italia; Invasione di olio di oliva dalla Tunisia, prezzi a rischio!; Firmati nuovi accordi tra Italia e Tunisia, da Roma 400 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo; Conseguenze dell’accordo Italia-Tunisia: violenze della Guardia costiera e razzismo di Stato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online