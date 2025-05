Trump | lavorerò per porre fine a guerra

7.15 Il presidente Usa Trump ha ribadito la sua intenzione di "continuare a lavorare con entrambe le parti" per porrefine al conflitto in Ucraina. "Potenzialmente un giorno grandioso per Russia e Ucraina!", ha scritto su Truth dopo la proposta del presidente russo Putin di negoziati diretti Mosca-Kiev e la richiesta dell'Occidente di un cessate il fuoco da lunedì. "Pensate alle di migliaia di vite che saranno salvate con la fine, auspicabilmente, di questo infinito 'bagno di sangue'. Continuerò a lavorare perché ciò accada". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky: “Pronti a trattare con Trump per porre fine al conflitto” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Pronto a lavorare sotto guida di Trump per pace". Media, il Presidente USA annuncerà la firma dell’accordo sulle terre rare questa notte.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ucraina, Trump: “Martedì parlerò con Putin per porre fine alla guerra” - “Parlerò con il presidente Putin martedì. Abbiamo lavorato molto nel weekend”. Così il presidente Usa Donald Trump, rispondendo ai giornalisti sull’Air Force One mentre volava dalla Florida a Washington. “Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra”, ha aggiunto il tycoon. 🔗Leggi su lapresse.it

Ucraina, Trump “Fatti progressi per porre fine alla guerra” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando molto duramente per porre fine a questa guerra. Penso che abbiamo fatto molti progressi. Penso che le cose si stiano muovendo piuttosto rapidamente”. Così il presidente Donald Trump nel corso della conferenza congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro britannico Keir Starmer. Per l’occasione Trump ha anche ribadito di aver avuto numerose telefonate con il presidente Putin, dicendo di essere fiducioso che il conflitto in Ucraina possa finire presto. 🔗Leggi su unlimitednews.it

