Washington, 11 maggio 2025 – Donald Trump annuncia che il suo prossimopost su Truth "sarà uno dei più importanti e di impatto" di sempre: "Divertitevi". Lo scrive il presidente Usa sul suo social.Subito sono scattate le ipotesi sul significato delle parole del presidente Usa. Potrebbero riferirsi a un accordo di pace per l’Ucraina o a Gaza – come ha chiesto il Papa oggi durante il ‘Regina Caeli’ in San Pietro – oppure qualche novità legata all'accordo con la Cina annunciato oggi dalla Casa Bianca. Ma conoscendo l’imprevidibilità del tycoon, potrebbe essere qualcosa di più ‘forte’. E infatti ha chiosato: “Divertitevi”. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump su Truth: “Il mio prossimo post sarà uno dei più importanti. Divertitevi”

