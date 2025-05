Trump riconoscerà lo Stato della Palestina ma gli Usa smentiscono | Sul Jerusalem Post sciocchezze

Gli Stati Uniti annunciano una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza alla quale non parteciperà Israele 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Trump riconoscerà lo Stato della Palestina", ma gli Usa smentiscono: "Sul Jerusalem Post sciocchezze"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Trump Riconosce lo Stato di Palestina? Indiscrezioni dalla Stampa Israeliana Accendono il Dibattito - Donald Trump si prepara a un annuncio che potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Alla vigilia del suo imminente viaggio in Arabia Saudita, emergono indiscrezioni clamorose: l'ex presidente USA potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump, voci esplosive: "Riconoscerà lo Stato della Palestina". Ma arriva la smentita - Indiscrezioni che potevano cambiare le sorti della guerra in Medio Oriente, ma che poi sono state prontamente smentite. Donald Trump - che nei prossimi giorni sarà impegnato in un viaggio con tappe in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati - potrebbe annunciare "il riconoscimento della Palestina da parte degli Stati Uniti" e "ci sarà la creazione di uno Stato senza la presenza di Hamas". A riferirlo è stato Ali Hussain, giornalista dell'agenzia di stampa americana The Media Line. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Trump "riconoscerà lo Stato della Palestina ma senza Hamas": l'indiscrezione - A pochi giorni dal tour in Medio Oriente con tappe in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati, circola con insistenza l'indiscrezione secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare "il riconoscimento della Palestina da parte degli Stati Uniti". "Ci sarà la creazione di uno Stato senza la presenza di Hamas": è quanto ha sostenuto Ali Hussain, giornalista dell'agenzia di stampa americana The Media Line, citando una fonte diplomatica del Golfo sotto anonimato. 🔗Leggi su iltempo.it

Media israeliani: “Trump riconoscerà lo stato della Palestina” - I media israeliani rivelano che Donald Trump riconoscerà lo Stato della Palestina.“La creazione di uno Stato palestinese senza Hamas”“Al vertice con i Paesi del Golfo del 14 maggio prossimo, il presidente Donald Trump emetterà una dichiarazione riguardante lo Stato di Palestina e il suo riconoscimento da parte degli Stati Uniti, e che ci sarà la creazione di uno Stato palestinese senza la presenza di Hamas“. 🔗Leggi su lapresse.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Usa 2016, Trump si difende coi denti ma Clinton vince il secondo dibattito Video Usa 2016, Trump si difende coi denti ma Clinton vince il secondo dibattito

Ne parlano su altre fonti

'Trump riconoscerà la Palestina'. Ma gli Usa smentiscono; Smentita la notizia del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte degli Stati Uniti - L'ambasciatore statunitense in Israele ha assicurato che Donald Trump non sta snobbando Israele in relazione alla mancata visita durante la visita in Medio Oriente; Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | Usa annunciano aiuti a Gaza senza Israele. Media: Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina. La smentita degli Stati Uniti; Gaza e Ucraina, i tormenti di Trump: «Non ci dorme la notte». Smentite le voci sul riconoscimento Usa della Palestina. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online