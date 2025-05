Trump mercoledì a Riad Medio Oriente col fiato sospeso

...intervenire attivamente, le aspettative sono elevate. Le tensioni in Medio Oriente richiedono una risposta rapida e efficace, e la visita di Trump rappresenta un'opportunità cruciale per ripristinare la stabilità. I leader arabi sperano in un impegno concreto da parte degli Stati Uniti per facilitare il dialogo e promuovere la pace nella regione, segnando un passo decisivo verso la risoluzione del conflitto.

Sono ore convulse per le diplomazie Mediorientali e americana alla vigilia della partenza del presidente Usa verso i Paesi del Golfo. Donald Trump intende annunciare il nuovo cessate il fuoco a Gaza, la liberazione degli ostaggi e la consegna di cibo e medicine alla Striscia mentre si trova nella regione. Con il forte pressing delle nazioni arabe che hanno chiesto esplicitamente al presidente di annunciare.

