Trump e il giallo dell'annuncio su Truth insiste | Sarà tra i più importanti divertitevi

Donald Trump sta per fare un annuncio

(Adnkronos) – Donald Trump continua a tenere alta l'attenzione sull'annuncio "importantissimo" che ha promesso di fare nelle prossime ore in concomitanza con il suo primo viaggio internazionale in Medio Oriente. Dopo che nei giorni scorsi aveva preso piede l'ipotesi riportata dalla stampa israeliana, e poi smentita dagli Usa, di un possibile riconoscimento dello Stato di . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

"Martedì parlerò al telefono con Putin": l'annuncio di Trump a bordo dell'Air Force One, cosa si diranno - “Parlerò con Putin martedì”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito dei colloqui per giungere a una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. “Per martedì potremmo avere qualcosa da annunciare”, ha aggiunto Trump, spiegando che sono già in corso trattative per “dividere alcuni asset” tra i due paesi. In particolare, il presidente Usa ha fatto riferimento a territori e centrali elettriche. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Dazi sulle auto, stasera l'annuncio di Trump: la conferenza stampa alle 21 (ora italiana). Ft: «Tariffe varranno per tutti i Paesi membri dell'Ue» - Donald Trump annuncerà oggi i dazi sulle auto. Come comunicato dalla Casa Bianca, il presidente americano terrà una conferenza stampa alle 16 locali (21 italiane) per parlare delle... 🔗Leggi su ilmattino.it

Guerra dei dazi, l’annuncio di Trump sulle auto: “25% sulle quelle importate. Inizia la liberazione dell’America” - “È l’inizio della liberazione dell’America”. Come previsto Donald Trump prosegue la sua guerra dei dazi e annuncia un pesantissimo 25% sulle auto. Per comprendere le conseguenze delle sue dichiarazioni basti pensare che il solo annuncio del ha influito negativamente su Wall Street che mercoledì è andata in rosso. Il Dow Jones ha perso lo 0,32% a 42.451,49 punti, il Nasdaq ha ceduto il 2% a 17.906,24 punti e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l’1,12% a 5711,76 punti. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Trump e il giallo dell'annuncio, su Truth insiste: "Sarà tra i più importanti, divertitevi" - (Adnkronos) - Donald Trump continua a tenere alta l'attenzione sull'annuncio "importantissimo" che ha promesso di fare nelle prossime ore in concomitanza con il suo primo viaggio internazionale in Med ... 🔗msn.com

Gaza, giallo sull'annuncio di Trump. "Riconoscerà lo Stato Palestinese" - L'indiscrezione alla vigilia del viaggio nel Golfo. I dubbi degli analisti e la smentita dell'ambasciata americana in Israele. Ma pesano le frizioni tra Donald e Netanyahu ... 🔗msn.com

Dietro ai Dazi un giallo - Ed ecco il giallo. Si deve tornare a lunedì 7 aprile, ossia due giorni prima l’annuncio della moratoria sui dazi da parte di Trump, quando un certo Walter Bloomberg, certo il cognome è ... 🔗trend-online.com