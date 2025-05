Trovato il corpo della barista scomparsa dopo la fuga dal carcere dell' omicida Emanuele De Maria

È stato riTrovato nel pomeriggio di domenica 11 maggio il corpo di Arachchilage Dona Chamila Wijesuriyauna, la 50enne scomparsa da venerdì pomeriggio dopo l'evasione dal carcere di Bollate di Emanuele De Maria, accusato di aver accoltellato all'alba di sabato 10 maggio, fuori da un hotel in zona.

Trovato il corpo di Chamila, la barista scomparsa con Emanuele De Maria

Trovato il corpo di Chamila, la barista scomparsa: era stata vista con il killer evaso De Maria si è ucciso buttandosi dal Duomo - La donna è stata trovata senza vita al Parco Nord, non distante dalla sua casa di Cinisello Balsamo. Le telecamere l'avevano ripresa con De Maria, il killer in fuga che si è suicidato oggi buttandosi dal Duomo

Trovato il corpo di Chamila Wijesuriya, la barista scomparsa a Milano: era stata vista per l'ultima volta con il killer Emanuele De Maria - La donna è stata trovata senza vita al Parco Nord, non distante alla sua casa di Cinisello Balsamo. Le telecamere l'avevano ripresa con De Maria, il killer in fuga che si è suicidato oggi buttandosi dal Duomo

