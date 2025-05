Troppe code Via i semafori dalla Paullese

Prosegue l’iter per arrivare alla desemaforizzazione della Paullese, ossia all’eliminazione dei semafori di San Donato - quello all’altezza di via Gela e quello all’altezza di via Moro - che oggi fanno da ostacolo al traffico, specie nelle ore di punta. Per quanto riguarda l’area tra la Paullese e via Gela, dove l’attuale incrocio semaforico verrà sostituito da due rotatorie con un sovrappasso carrabile, il Comune di San Donato e la Città Metropolitana di Milano hanno trovato la quadra su una soluzione che risulta meno invasiva, rispetto alle ipotesi avanzate inizialmente, per la zona sulla quale insisterà l’intervento. I manufatti, in particolare, verranno posizionati in modo tale da ridurre al massimo l’impatto sull’oasi Levadina, tutelata dal Wwf, e sull’edificio residenziale di via Gela che si trova a poca distanza dallaPaullese. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppe code. Via i semafori dalla Paullese

