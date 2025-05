Trentini alzaremi davanti alla Salute per far liberare Alberto | la mobilitazione di tutta la città in un corteo acqueo

VENEZIA L'appello per la liberazione di AlbertoTrentini questa mattina (domenica 11 maggio) da Venezia ha fatto il giro del mondo. Lo striscione portato dalle barche sul Canal Grande. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Trentini, alzaremi davanti alla Salute per far liberare Alberto: la mobilitazione di tutta la città in un corteo acqueo

Alberto Trentini, veglia di preghiera davanti al carcere di Caracas. L'allarme: «Guardie incappucciate e un'ora d'aria». Meloni conforta la famiglia: Presto a casa - VENEZIA - Dopo l?anticipazione del Gazzettino, è arrivata l?ufficializzazione prima dell?esecutivo e poi della famiglia. La premier Giorgia Meloni ha telefonato ad... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

