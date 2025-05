Tre progetti per la memoria Caccia ai mecenati per Castelnuovo

Una nuova vita per Castelnuovo d’Avane, il borgo toscano segnato dalla storia e oggi al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione culturale. Con il sostegno del Pnnr – Bando Borghi Linea A, il Comune di Cavriglia ha avviato un percorso di recupero di questo luogo magico, abbandonato per decenni. Un luogo ricco di storia che si appresta a vivere una nuova era. Sono disponibili 20 milioni di euro di fondi europei, ma per rendere possibile questa rinascita, anche i cittadini possono contribuire direttamente attraverso lo strumento dell’Art Bonus, l’incentivo fiscale che consente una detrazione del 65% sulle erogazioni liberali destinate alla cultura. Un’occasione unica per diventare mecenati del proprio territorio.Tre i progetti per ricostruire la memoria per i quali è previsto un contributo: innanzitutto il Polo Museale di Castelnuovo d’Avane. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre progetti per la memoria. Caccia ai mecenati per Castelnuovo

Potrebbe interessarti su Zazoom: Matteo Giunta e Federica Pellegrini: Per tre anni storia segreta, usavamo il bagagliaio per non farci scoprire - Matteo Giunta ha festeggiato il suo 43º compleanno durante l’ospitata a “La volta buona” di Caterina Balivo, dove ha raccontato alcuni retroscena della sua relazione con Federica Pellegrini.

Su altri siti se ne discute

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattinoL'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Svezia, sparatoria a Uppsala. Media: almeno tre morti. Caccia all’uomo - Sarebbe di almeno 3 vittime il primo bilancio della sparatoria avvenuta nella cittadina universitaria svedese di Uppsala. Lo scrive il Gotesborg Posten. Altre testate come Expressen parlano generalmente di “diversi morti”. Secondo quanto riferito, la sparatoria è avvenuta nei pressi di piazza Vaksala, nel centro della città. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. 🔗Leggi su lapresse.it

Villaricca, sorpresi a rubare una Fiat 500 scappano: arrestato 16enne. Caccia a tre complici - Inseguimento tra le strade della cittadina a nord di Napoli che si è concluso con un incidenteL'articolo Villaricca, sorpresi a rubare una Fiat 500 scappano: arrestato 16enne. Caccia a tre complici sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗Leggi su teleclubitalia.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video CN24 | 180secondi del 23 GENNAIO 2010 | L'Informazione calabrese in 3 minuti Video CN24 | 180secondi del 23 GENNAIO 2010 | L'Informazione calabrese in 3 minuti

Approfondimenti da altre fonti

Tre progetti per la memoria. Caccia ai mecenati per Castelnuovo; Moncalvo - 2025-2027: A.L.E.R.A.MO onlus progetta un triennio dedicato a Guglielmo e Orsola Caccia; A Moncalvo A.L.E.R.A.MO Onlus progetta un triennio dedicato ai Caccia; Campo Boe, l’ex CdA del Parco replica alla politica: “Memoria corta e scarsa onestà intellettuale”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tre progetti per la memoria. Caccia ai mecenati per Castelnuovo - Un’occasione unica per diventare mecenati del proprio territorio. Tre i progetti per ricostruire la memoria per i quali è previsto un contributo: innanzitutto il Polo Museale di Castelnuovo d’Avane. 🔗lanazione.it

Fondazione Una a Caccia village - Dal 10 al 12 maggio, diverse degustazioni e show-cooking con Gusto Selvatico. Un approfondimento dedicato ai Paladini del Territorio ... 🔗armietiro.it