Tre inaugurazioni in un giorno La nuova piazza Ricasoli bagni pubblici ed elevatore

Tre tagli del nastro a Porto Ercole, inaugurati giovedì pomeriggio i nuovi bagnipubblici in piazza Strozzi, il sollevatore per persone diversamente abili sul porto e la riqualificata piazzaRicasoli. Il sindaco Arturo Cerulli e la sua giunta si sono spostati nelle tre aree del paese argentarino, che hanno visto nei mesi scorsi dei lavori diversi tra loro ma utili per la comunità. "I bagnipubblici sono un servizio fondamentale per cittadini e visitatori, – spiegano dall’amministrazione –, realizzato con attenzione all’accessibilità e al decoro urbano. Abbiamo consegnato il sollevatore per persone diversamente abili donato con grande generosità dall’Asd Diportisti di Porto Ercole: un gesto concreto di inclusione e attenzione verso tutti. Inaugurati inoltre i lavori di riqualificazione di piazzaRicasoli, uno spazio simbolico del nostro borgo che torna a nuova vita grazie a un intervento attento e rispettoso della sua identità. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre inaugurazioni in un giorno. La nuova piazza Ricasoli bagni pubblici ed elevatore

