Travaglio Nove | Impedire l’ingresso di aiuti a Gaza è una scelta criminale che mette in crisi i rapporti Trump-Netanyahu

“La scelta di Impedirel’ingresso di aiuti umanitari a Gaza, compresa l’acqua? È una scelta talmente criminale che sta mettendo in pericolo i tradizionali buoni rapporti tra Netanyahu e Trump”. Così Marco Travaglio, ospite ad Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi , ha commentato la situazione a Gaza dove ogni giorno migliaia di persone si accalcano anche solo per un pasto. “Trump sarebbe talmente furioso con Netanyahu che vorrebbe riconoscere lo Stato di Palestina, spero non succeda sennò dovremo spiegare perché non l’abbiamo fatto e arriviamo dopo – aggiunge il direttore del Fatto Quotidiano – Noi italiani e noi europei, perché i paesi europei che l’hanno riconosciuta sono 9 su 27, l’unico dei grossi è la Spagna”. “È un gesto totalmente criminale che forse riuscirà ad isolare Israele dall’ultimo alleato che gli è rimasto, che poi è il primo”, insiste Travaglio, ricordando che l’altro giorno l'”Ue ha bocciato il nulla, cioè la proposta di discuterne in parlamento europeo”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio (Nove): “Impedire l’ingresso di aiuti a Gaza è una scelta criminale che mette in crisi i rapporti Trump-Netanyahu”

