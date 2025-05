Tragico incidente a La Valletta Brianza | morto ciclista

Un tragico incidente ha scosso La Valletta Brianza, dove un ciclista ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato investito lungo la Sp52 dir. L'allerta è scattata in codice rosso alle 11.15 di oggi, domenica 11 maggio. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, le condizioni dell'uomo risultavano disperate, segnando un drammatico epilogo per questa tragica vicenda.

Incidente stradale a La Valletta Brianza, ciclista urtato da un’auto: morto un uomo - Incidente stradale a La Valletta Brianza (Lecco): un'auto ha urtato un ciclista di 66 anni, che è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Incidente a La Valletta Brianza, investito da auto sulla Sp 52: morto ciclista brianzolo - La Valletta Brianza (Lecco), 11 maggio 2025 – Tragedia oggi, domenica 11 maggio, in provincia di Lecco. Nella mattina di oggi si è registrato un incidente stradale mortale. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 11 di questa mattina nel territorio di La Valletta Brianza, nel Lecchese, lungo la strada provinciale 52. Stando alle prime informazioni un uomo originario di Agrate (Monza e Brianza) che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato investito – per cause ancora in corso di accertamento – da un’auto, una Lancia Ypsilon. 🔗Leggi su ilgiorno.it

