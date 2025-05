Tragedia nelle Dolomiti | escursionista perde la vita sotto la cima di Porta Bassa

In breve da Zazoom:

Un'attività che prometteva emozioni e bellezza naturale si è tragicamente conclusa. Oggi, un uomo di 63 anni ha perso la vita mentre scendeva dalle splendide vette delle Dolomiti, precipitando in un canale roccioso sotto la Cima di Porta Bassa. L'incidente, avvenuto in compagnia di quattro amici dopo l’escursione, ha lasciato tutti in stato di shock. Le testimonianze dei presenti raccontano momenti di intensa paura e dolore.

Un’escursione che avrebbe dovuto essere un’avventura tra le maestose vette delle Dolomiti si è trasformata in Tragedia. Un uomo di 63 anni ha perso la vita oggi sotto la cima di PortaBassa, precipitando in un profondo canale roccioso.L’incidente si è verificato mentre l’escursionista stava scendendo in compagnia di quattro amici, dopo aver raggiunto la vetta. Secondo la testimonianza dei compagni, l’uomo ha improvvisamente perso l’equilibrio quando un masso su cui si teneva si è staccato, facendolo precipitare nel vuoto.I soccorsi sono stati immediati. Il Soccorso Alpino di Belluno si è mobilitato rapidamente, mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore sorvolava la zona per una ricognizione. Dopo aver individuato i compagni dell’escursionista, i soccorritori hanno rintracciato la vittima a circa sessanta metri di profondità, incastrata in un canale roccioso. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tragedia nelle Dolomiti: escursionista perde la vita sotto la cima di Porta Bassa

Cosa riportano altre fonti

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell’incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18 e ha causato la morte di un motociclista di 50 anni, che ha perso la vita quasi immediatamente a seguito dell’impatto.La dinamica dell’incidenteIl tragico scontro è avvenuto all’altezza del civico 126 di via di Tor Cervara, un’area notoriamente trafficata. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Perde il controllo dell'auto e si capovolge: sfiorata la tragedia - VIDEO - Un terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Pigna. Per cause da accertare un'auto si è ribaltata a centro strada. Alcune immagini sono state condivise dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza di alcuni passanti. Non è chiaro se l'impatto abbia... 🔗Leggi su napolitoday.it

Tragedia in moto, perde il controllo del mezzo e cade: morto un uomo di 55 anni - Drammatico incidente in moto oggi 25 aprile a Lentate sul Seveso, al confine con Cermenate (Como) sulla Sp 174 che porta a Lazzate. Un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere caduto. I soccorsi sono scattati in codice rosso poco dopo le 17. Al momento non è ancora... 🔗Leggi su quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragedia sulle Dolomiti bellunesi: settantenne muore sui sentieri; Tragedia sulle Dolomiti: giovane sciatore inglese perde la vita in un incidente; Perde la vita sull'Adamello il direttore di Audi Italia; Due morti sulle Dolomiti: doppio incidente, deceduti un uomo e una donna. Scalatori danno l'allarme: «Grida e. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente in montagna, escursionista precipita in un canale nel bellunese e muore - Precipita in un canale sotto Cima di Porta Bassa, in destra Mis, e perde la vita. Tragedia oggi , domenica 11 maggio, a Sospirolo. La vittima è un uomo di 63 anni del posto, D.C.. L’allarme è… Leggi ... 🔗informazione.it

Tragedia in alta quota: escursionista perde la vita - Un'escursione in alta quota si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di domenica 11 maggio 2025. D. C., un uomo di 63 anni residente a Sospirolo, nel Bellunese, ha perso la vita dopo essere ... 🔗polesine24.it

Precipita in un canale scendendo dalla Cima di Porta Bassa: morto escursionista di 63 anni - Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista precipitato in un canale sotto Cima di Porta Bassa, in destra Mis. A dare l’allarme i 4 compagni che… Leggi ... 🔗informazione.it