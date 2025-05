Tragedia in montagna escursionista precipita in un canale | muore così a 63 anni

Un tragico incidente in montagna ha scosso oggi la comunità degli amanti delle escursioni. Un escursionista, mentre si trovava in un gruppo di cinque persone, ha perso la vita dopo una caduta fatale durante il ritorno dalla cima di una montagna. La scena dell’incidente si è svolta in una zona impervia e caratterizzata da terreno instabile, tipica delle escursioni su sentieri rocciosi. La dinamica dell’incidente, che ha visto un uomo perdere l’equilibrio a causa di un masso che si è staccato sotto il suo peso, ha reso difficile ogni tentativo di soccorso immediato.Quando il gruppo ha visto l’uomo cadere nel vuoto, è scattato prontamente l’allarme, ma l’intervento delle squadre di soccorso si è rivelato complicato, a causa delle difficoltà nel raggiungere il punto dell’incidente e nella localizzazione del corpo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in montagna, escursionista precipita in un canale: muore così a 63 anni

Escursionista precipita per 60 metri sotto gli occhi dei compagni: trovato morto in un canale - SOSPIROLO (BELLUNO) – Un’escursione in montagna si è trasformata in tragedia attorno a mezzogiorno, quando un uomo di 63 anni, D.C, originario di Sospirolo, ha perso la vita dopo essere precipitato in ... 🔗nordest24.it

Tragedia in montagna: uomo di 63 anni perde la vita in un incidente - Un escursionista di Sospirolo muore dopo una caduta durante una scalata. 🔗notizie.it

Precipita in un canale scendendo dalla Cima di Porta Bassa: morto escursionista di 63 anni - L'uomo, D. C. residente a Sospirolo nel Bellunese, era con altre quattro persone: immediato l'allarme e i soccorsi ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it