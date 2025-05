Tragedia ad Agrigento madre di 5 figli si uccide

L’analisi dei filmati della video-sorveglianza del distributore di carburante Lukoil, fatta dai carabinieri conferma l’ipotesi degli investigatori: la donna di 41 anni, trovata carbonizzata a Favara (Agrigento), si è suicidata. I motivi sono al momento inspiegabili e i militari dell’Arma, sentiranno nelle prossime ore, i familiari della donna che era divorziata. Sotto choc l’intera comunità. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tragedia ad Agrigento, madre di 5 figli si uccide

