Traffico pesante La soluzione ai disagi nella zona di Masiano | Innesto dalla variante

PISTOIA Criticità e i disagi a Case Nuove di Masiano per la viabilità inadeguata a causa del Traffico soprattutto di mezzi pesanti diretti alla zona industriale: è stato questo il tema dell’assemblea indetta dal comitato al circolo Arci Casenuove venerdì 9 maggio, per sapere dal Comune di Pistoia a che punto sono i progetti per la variante di Ramini. All’incontro erano presenti gli assessori del Comune Leonardo Cialdi (urbanistica) e Alessandro Sabella (promozione del territorio) e i consiglieri regionali Federica Fratoni e Marco Niccolai. Dagli interventi dei residenti sono emersi i problemi che da anni affliggono la zona, per il Traffico che grava su via Montalbano e via di Ramini, fino a via Vecchia Casilina, per i tir diretti ai vivai e alle ditte che sono concentrate soprattutto all’interno di questo perimetro. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffico pesante. La soluzione ai disagi nella zona di Masiano: "Innesto dalla variante"

