Traffico Lazio del 11-05-2025 ore 17 | 30

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione al Foro Italico fino al 18 maggio gli internazionali di tennis modifiche alla viabilità in tutta l'area circostante orario estivo notturno per le ZTL di Trastevere San Lorenzo fino al 31 ottobre oltre che il venerdì e il sabato saranno attive dalle 21:30 alle 3 anche il mercoledì e il giovedì anche se riprendono domani lunedì 12 maggio e lavori di notte su via del Foro Italico tratto della tangenziale 3 alle 22 le 6 e transito su carreggiata ridotta tra la galleria Fleming e via Alfredo Catalani direzione di San Giovanni attenzione alla segnaletica lavori di notte anche su via Pontina fino al 30 giugno ad eccezione dei giorni festivi in fascia oraria dalle 21:30 alle 6 del mattino successivo chiuso tra Tor de' Cenci e Pratica di Mare verso Pomezia deviazioni segnalate sul posto è sempre domani lavori sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra le 22 e le 6 chiusure atral agenzia d'Este Portonaccio nelle due direzioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 17:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità riaperta al transito via Pontina altezza via del Fosso del tellinaro in direzione di Latina attenzione in zona restano però rallentamenti e code incidente con cose sulla tangenziale est La Nuova Circonvallazione interna tra la stazione Tiburtina e via dei Monti Tiburtini verso la Salaria altro incidente sul percorso Urbano della A24 per Teramo code tra Porto e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare ed è ancora per incidente lunghe code sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e la motorizzazione

Traffico Lazio del 09-03-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio me trovati dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia chiuso per lavori lo svincolo di Cerveteri in entrata in direzione Civitavecchia riapertura prevista per il prossimo 14 marzo in alternativa possibile utilizzare l'ingresso di Santa Severa per lavori si transita con un senso unico alternato sulla via Flaminia tra Sant'Oreste Civita Castellana fino alla fine di marzo sul raccordo Vetralla Viterbo lavori con cambio della carreggiata in prossimità dello svincolo di Viterbo Nord in direzione di Terni si tratta delle viadotto urcionio i provincia di Rieti chiusa per una frana

Traffico Lazio del 14-03-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione prudenza nel percorrere la A1 roma-napoli per un incidente segnalato tra Anagni e Ferentino verso Napoli rallentamenti per lavori lungo la sala tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione si transita su carreggiata a ridotta lavori in corso anche sulla Flaminia con transito a senso unico alternato tra Sant'Oreste Civita Castellana per la formazione di rallentamenti e code ancora per lavori si procede a rilento lungo la Tiburtina all'altezza di Tivoli verso Roma sempre in direzione della capitale si sta in coda per traffico sulla via del mare

