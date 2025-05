Tradimento anticipazioni 12 maggio | Guzide cerca il figlio biologico insieme a Sezai

La settimana inizia con la ricerca del figliobiologico di Guzide e Sezai. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda alle 14.10 su Canale 5. Domani, lunedì 12 maggio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Tradimento, la soap turca trasmessa da Canale 5. Mentre Guzidecerca il figliobiologico, Ozan torna a casa della madre e si scusa con lei. Ecco cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Negli episodi precedenti, Guzide e Tarik hanno scoperto che Oylum e Ozan non sono i loro figli biologici. Così adesso i due vogliono saperne di più, anche se l'amore per Ozan e Oylum non cambierà mai. Poco dopo però, Guzide e Tarik sono stati presi da altro: lei da un'accusa infamante riguardo cui ha dovuto dimostrare . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 12 maggio: Guzide cerca il figlio biologico insieme a Sezai

Tradimento, anticipazioni dal 12 al 18 maggio 2025: Zelis è la mandante dell’attentato a Behram - © US MediasetNelle prossime puntate di Tradimento, il cerchio si stringerà attorno a Zelis Gülsoy. Mualla e i suoi uomini scopriranno infatti che è stata lei ad assoldare un sicario per fare uccidere Behram, ormai da diversi mesi in coma. La famiglia Dicleli cercherà dunque di prendere la ragazza prima che scappi dalla Turchia. Nervosa, Zelis punterà dunque una pistola contro Mualla, ma finirà per sparare per errore alla madre Ilknur prima di far perdere le tracce di sé. 🔗Leggi su davidemaggio.it

Tradimento Anticipazioni 12 maggio 2025: Guzide ha trovato il vero figlio biologico! Ecco chi è - Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 12 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che sembra proprio che Guzide stia per incontrare il suo vero secondogenito... 🔗Leggi su comingsoon.it

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025! 🔗Leggi su comingsoon.it

