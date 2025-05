Tra tiratori fantasma armerie blindate e chi compra il profumo alla polvere da sparo | viaggio tra le armi a Torino

Da Previati, l’armeria di Corso Bernardino Telesio a Torino , è un po’ come entrare alla base militare di Fort Knox: porte blindate , videocamere, armi custodite con la massima cura. Tutto è a norma per garantire la massima sicurezza, compresa la vigilanza notturna. E con una spesa piuttosto esosa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Caccia alle case fantasma: Stretta sul Catasto e Superbonus - Il governo ha avviato un piano per individuare circa due milioni di "case fantasma" e aggiornare le rendite catastali di quasi 500 mila immobili che hanno beneficiato del Superbonus 110%.

L'incubo di Elly e il fantasma del Conte ter - Al netto degli slogan pro Pal, composti nella piazza di Roma e violenti a Milano, al netto delle polemiche sulla Tesla di Fratoianni e dei fischi contro Israele, l'abbraccio fra l'ex premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro e tifoso del modello sinistra giallorossa Francesco Boccia segna nella piazza di ieri il vero bivio di fronte a Elly Schlein. Conte non ha mai smesso di sognare il suo ritorno a Palazzo Chigi e Boccia, che all'epoca tentò di costruire un'area di responsabili per il Conte ter, è oggi forse il più vicino alla leader del Nazareno. 🔗Leggi su iltempo.it