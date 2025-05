Quattro giorni per cercare la propria strada lavorativa: da domani al 15 maggio Torna l’edizione primaverile del “Career Day“, organizzato da Uniurb, l’evento dedicato all’orientamento professionale e all’incontro tra imprese, studenti e studentesse. Sarà la terza edizione della versione primaverile dell’iniziativa. Il primo laboratorio, in programma lunedì nell’Area Scientifico Didattica Paolo Volponi (via Saffi 15), riguarderà il “Giusto mindset per il successo personale e professionale“. Nel pomeriggio dello stesso giorno, il secondo laboratorio affronterà il colloquio di lavoro, il controllo delle emozioni e l’efficacia della comunicazione. Martedì invece gli esperti dei Centri per l’Impiego di Urbino, Pesaro e Fano offriranno, anche in lingua inglese, la loro esperienza per il CV Check Service, utile a costruire un profilo chiaro ed efficace, finalizzato a raggiungere gli obiettivi professionali dei candidati e delle candidate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna il Career Day: i colloqui delle svolte