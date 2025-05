Torino-Inter Streaming Gratis Inzaghi insegue il Napoli | dove vedere la Serie A in Diretta Live

La domenica di Serie A si chiude con due sfide decisive per la corsa Scudetto. Alle 18:00 è previsto il calcio d’inizio di Torino-Inter, dove i nerazzurri necessitano dei tre punti per agganciare il Napoli (in campo alle 20:45 contro il Genoa) in testa alla classifica. L’andamento di Torino e InterReduce dal pareggio per 1-1 con il Venezia, il Torino è chiamato a tenere alta la concentrazione per chiudere al meglio questa Serie A. I piemontesi sanno di trovarsi di fronte ad un cliente ostico, ad una squadra che disputerà la prossima finale di Champions League. Paolo Vanoli punta su uno scacchiere solido e ben definito.La vittoria per 4-3 con il Barcellona, che è valsa il pass per l’ultimo atto della Coppa Campioni, ha dato ulteriore slancio all’Inter. La Beneamata ha messo a referto uno dei successi più importanti della sua storia ma dovrà tornare con la testa al campionato, lì dove non si può più sbagliare per credere ancora allo Scudetto. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Inter Streaming Gratis, Inzaghi insegue il Napoli: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

#SerieA | Le formazioni ufficiali di #Torino-#Inter Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Inter-Verona Streaming Gratis: Inzaghi cerca riscatto in Diretta Live - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 35° giornata di Serie A, che sta entrando nel vivo oggi 3 maggio. A chiudere il quadro di questo sabato calcistico ci penseranno due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Inter e Verona, pronte a scendere in campo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-0 in favore dei nerazzurri, desiderosi di ripetersi per tornare alla via del successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. 🔗Leggi su sololaroma.it

Inter-Udinese Streaming Gratis, Inzaghi per allungare in vetta: dove vederla in Tv - Ci aspetta ancora due partite in questa grande domenica di calcio in Serie A. Alle 18:00 è in programma il calcio d’inizio di Inter-Udinese, match della trentesima giornata di Serie A. L’andamento di Inter e UdineseGrazie anche ad un Napoli dall’andamento a singhiozzo negli ultimi mesi, l’Inter si è guadagnata la testa solitaria della classifica a +3 sui partenopei, e la sensazione è quella di un squadra di Inzaghi più che mai matura e consapevole della propria forza. 🔗Leggi su sololaroma.it

Parma-Inter Streaming Gratis: Inzaghi per l’allungo in Diretta Live - La 31° giornata di Serie A sta entrando sempre di più nel vivo, tra grande spettacolo e partite entusiasmanti. Una delle gare in programma in questo sabato metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando della sfida fra Parma ed Inter, che andrà in scena oggi 5 aprile alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. L’andata si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore dei nerazzurri, con questi ultimi che desiderano ripetersi per mettere in cascina 3 punti pesanti. 🔗Leggi su sololaroma.it

Se ne parla anche su altri siti

Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni; Torino-Inter diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE; LIVE Alle 18 Torino-Inter: maxi turnover per Inzaghi, Vanoli con Adams dal 1'; Torino-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: maxi-turnover di Inzaghi, dal 1' Zalewski, Correa e Taremi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino-Inter, diretta tv, streaming e gratis: dove vedere il match - L'adrenalina della doppia sfida assurda contro il Barcellona è ancora in circolo, ma l'Inter non può fermarsi e deve essere pronta a rituffarsi nel campionato per mettere pressione al Napoli. I nerazz ... 🔗msn.com

Torino-Inter: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta - Gli uomini di Inzaghi affrontano i granata in trasferta nell'incontro valido per la terzultima giornata di Serie A ... 🔗tuttosport.com

Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni - L'Inter in casa del Torino per dare verve la lotta Scudetto con il Napoli: si scende in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino con diretta ... 🔗fanpage.it