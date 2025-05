Torino-Inter sospesa per pioggia poi riprende l’Inter sta vincendo 1-0

Torino-Intersospesa per pioggia, poi riprende (l’Inter sta vincendo 1-0)L’Inter è in vantaggio a Torino. 1-0 con gol di Zalewski ad inizio primo tempo. Poi tanti minuti di gestione e qualche momento in cui il Torino ha preso il sopravvento (soprattutto verso la fine del primo tempo: paratona di Martinez su colpo di testa di Che Adams). Inzaghi aveva scelto per il cambio di addirittura 9 uomini su 11 rispetto ai titolari, inserendo addirittura Martinez che poi ha salvato il risultato all’ultimo secondo della prima frazione. L’arbitro La Penna ha sospeso la partita per una pioggia fortissima e improvvisa verso il 43esimo, quando il pallone non rotolava più e neanche rimbalzava. A un certo punto l’arbitro ha richiamato i due capitani e ha chiesto, dopo una breve sospensione, se entrambe le parti fossero d’accordo a completare il primo tempo (che si è concluso con addirittura 6 minuti di recupero). 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Torino-Inter sospesa per pioggia, poi riprende (l’Inter sta vincendo 1-0)

