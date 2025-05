Torino-Inter sospesa per pioggia e poi ripresa La situazione

Torino-Inter è stata Interrotta al minuto 44 a causa di una pioggia incessante che aveva reso impraticabile la prosecuzione del match. La sfida è ripresa dopo qualche minuto.LA SOSPENSIONE – Torino-Inter è stata sospesa al 44? per la quantità di acqua caduta sul rettangolo di gioco. Ciò aveva reso davvero impraticabile la continuazione della sfida, costringendo l'arbitro Federico La Penna a fermare momentaneamente la partita. Il match è ora ripreso sul punteggio momentaneo di 1-0 per i nerazzurri, grazie al gol di Nicola Zalewski su splendida azione personale.

Yann #Bisseck: "Quanto crediamo allo scudetto? Al 100%Se non ci crediamo, perchè giochiamo oggi?"#Inter

#SerieA | Le formazioni ufficiali di #Torino-#Inter

