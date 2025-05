Torino Inter Sommer o Josep Martinez in porta? Inzaghi ha sciolto le riserve ecco chi schiera oggi

TorinoInter, Sommer o JosepMartinez in porta questa sera? ecco che Simone Inzaghi ha sciolto le riserve, vediamo chi schiereràMa alla fine ci sarà Sommer o JosepMartinez in porta questa sera per TorinoInter? La risposta la svela La Gazzetta dello Sport. Seppur le gerarchie – sottolinea il quotidiano – non sono mai state in discussione, ecco che anche oggi toccherà all’ex Genoa. TorinoInter – «Tra infortunati da recuperare ed energie da gestire, le rotazioni di Inzaghi non risparmiano nessuno, nemmeno i portieri. Ameno di ripensamenti dell’ultima ora, in porta a Torino oggi ci sarà JosepMartinez. Lo spagnolo va così verso la seconda partita da titolare consecutiva in campionato e verso la doppia cifra di presenze: alla prima stagione da nerazzurro, il bilancio fino a questo punto è di 9 partite di cui 4 in Serie A, 4 in Coppa Italia e una in Champions. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, Sommer o Josep Martinez in porta? Inzaghi ha sciolto le riserve, ecco chi schiera oggi

