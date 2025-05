Torino-Inter pioggia torrenziale e campo impraticabile | la decisione dell’arbitro

Non sembrava nulla di preoccupante, all’inizio. Una pioggia intensa, sì, ma ancora dentro i limiti della normalità per una partita di fine stagione. I tifosi si stringevano sotto i cappucci e gli ombrelli aperti sulle tribune, mentre il campo si inzuppava progressivamente, trattenendo ogni tocco, ogni scivolata.Poi qualcosa è cambiato. Il ritmo della pioggia si è fatto insostenibile, un muro d’acqua che si è abbattuto all’improvviso sullo stadio, impedendo al pallone di scorrere e ai giocatori di mantenere equilibrio e lucidità. Alcune zolle del terreno si sono trasformate in pozze.Al 43’ del primo tempo, l’arbitro La Penna ha indicato chiaramente il centrocampo e portato il fischietto alla bocca: partita sospesa. In quel momento l’Inter era avanti di un gol, frutto di un avvio brillante, ma la superiorità tecnica non è bastata a contrastare la furia del cielo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Torino-Inter, pioggia torrenziale e campo impraticabile: la decisione dell’arbitro

