Torino-Inter partita interrotta per un problema a un tifoso sugli spalti | cos'è successo

Attimi di paura a pochi istanti dall`inizio della sfida tra Torino e Inter, gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

La mamma di Rabiot bersagliata dai tifosi del Psg: «Non capisco perché la partita non sia stata interrotta» - Il Psg l’aveva previsto. Aveva pure lanciato una campagna di prevenzione qualche giorno prima della Classique, il derby contro il Marsiglia. Alla fine quello che temevano si è realizzato. “L’accoglienza riservata ad Adrien Rabiot è stata meno calorosa del previsto, ma il centrocampista è stato comunque abbondantemente fischiato e insultato. Lo stesso vale per sua madre, Véronique“.Leggi anche: Rabiot è il trofeo dei tifosi del Marsiglia: «Meglio che sia parigino, è una rivincita contro il Psg»I cori e gli striscioni offensivi durante Psg-MarsigliaOltre ai cori offensivi “Véronique, la ... 🔗Leggi su ilnapolista.it

Inferno a Montpellier, scoppia un incendio sugli spalti: interrotta la partita col Saint-Etienne - Caos in Ligue 1 durante la partita tra il Montpellier e il St-Etienne, con i tifosi scatenati contro la propria squadra. Lancio di fumogeni e principio di incendio.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Caos sugli spalti e partita interrotta: è successo di tutto - Ha sicuramente fatto scalpore l’episodio consumatosi qualche minuto fa: la decisione non è tardata ad arrivareIl week-end di calcio ormai entrato nel vivo sta continuando a far parlare di sé non solo per i contenuti tecnici messi in mostra all’interno del perimetro di gioco. Quanto successo in Ligue 1 nel corso di Le Havre-Marsiglia – ad esempio – ne è una testimonianza piuttosto tangibile.Caos sugli spalti e partita interrotta: è successo di tutto (LaPresse) – Calciomercato. 🔗Leggi su calciomercato.it

Torino-Inter, tifoso caduto e gioco sospeso. Cosa è successo e i minuti di sospensione - Pochi istanti dopo l'inizio della partita il gioco è stato interrotto a causa di un problema occorso a un tifoso granata che è caduto e ha richiesto l'intervento dei soccorsi che sono prontamente ... 🔗ilmessaggero.it

?? Torino-Inter 0-0 | Tifoso cade dalla curva: gioco interrotto per 5' | OneFootball - Allo Stadio Grande Torino va di scena una partita vitale nel duello Scudetto: l'Inter di Inzaghi, reduce dall'impresa in Champions col Barcellona, fa visita al Toro per portarsi a pari punti col Napol ... 🔗onefootball.com

Torino-Inter, niente Pavard e Lautaro Martinez. Altri 5 affaticati – CdS - Si avvicina Torino-Inter, match in programma domenica alle 18. Simone Inzaghi varerà il turnover. Pavard e Lautaro Martinez non saranno della partita. PROSSIMO IMPEGNO – Dopo l’impresa in Champions Le ... 🔗informazione.it