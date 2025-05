Torino Inter parla Bisseck nel prepartita | Vogliamo e dobbiamo vincere Scudetto? Ci crediamo ancora al 100%!

InterTorino, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato Intervenuto nel corso del prepartita di TorinoInter, Yann Bisseck, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. COME . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino Inter, parla Bisseck nel prepartita: «Vogliamo e dobbiamo vincere. Scudetto? Ci crediamo ancora al 100%!»

Bisseck: «Torino-Inter, in Serie A mai partite facili. Ma siamo preparati» - Bisseck prima di Torino-Inter, in un’intervista realizzata da Inter TV ha parlato dell’importanza di questa sfida a questo punto della stagione. PRIMA DELLA PARTITA – Yann Bisseck ha parlato così prima di Torino-Inter: «Come ogni partita dobbiamo stare concentrati, penso che siamo ben preparati. In Serie A non ci sono partite semplici. Siamo la squadra più forte, ma questo si deciderà in campo. Diciotto marcatori diversi all’Inter? Tutti vogliamo segnare, ma questo è compito degli attaccanti. 🔗Leggi su inter-news.it

Bisseck, caso bestemmie solo quando riguarda l’Inter? Di un precedete nessuno ne parla - Nel calcio italiano sembra esserci una sola certezza: i casi “scandalosi” si aprono solo quando coinvolgono le big, soprattutto le squadre vincenti, e al momento tocca all’Inter. Non appena un nerazzurro inciampa in un episodio controverso, si scatena il finimondo. L’ultimo bersaglio? Yann Aurel Bisseck Nessun audio, solo un labiale incerto, eppure: fiumi di articoli, processi sui social e interrogativi sulla Procura Federale. 🔗Leggi su inter-news.it

Bestemmia Bisseck, il difensore dell’Inter rischia grosso! Oggi parla il Giudice: c’è una differenza col caso Lautaro - di RedazioneBestemmia Bisseck, il difensore dell’Inter rischia grosso! Oggi parla il Giudice: c’è una differenza col caso Lautaro. Ecco qualeUna presunta bestemmia sarebbe uscita dalla bocca di Yann Bisseck nei minuti concitati del finale di partita di Inter Roma. Un fatto che non è passato inosservato alla Procura Federale, che ha aperto un’indagine e acquisito le immagini. Come spiega Tuttosport, c’è una differenza sostanziale rispetto al caso Lautaro Martinez. 🔗Leggi su internews24.com

Inter, Bisseck "Scudetto? Ci crediamo. Giochiamo sempre per vincere, anche se dobbiamo guardare il Napoli" - L`Inter punta a vincere con il Torino per mettere pressione sul Napoli a tre giornare dalla fine. I nerazzurri arrivano alla sfia con i granata dopo il successo. 🔗calciomercato.com

