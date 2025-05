Torino Inter LIVE 0-0 | squadre in campo a breve il calcio d’inizio!

Appuntamento alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino per TorinoInter, match del 36° turno di Serie A: seguilo LIVE con noi (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Tutto pronto allo stadio Olimpico Grande Torino per TorinoInter, la sfida di oggi valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino Inter LIVE 0-0: squadre in campo, a breve il calcio d’inizio!

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

#SerieA | Le formazioni ufficiali di #Torino-#Inter Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci, si allontana Nico Paz? - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗Leggi su internews24.com

LIVE Inter-Barcellona, Champions League 2025 in DIRETTA: dalle 21.00 la sfida decisiva - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE20:50 Simone Inzaghi ha recuperato a pieno Lautaro Martinez. Il capitano argentino è pronto a scendere in campo dal primo minuto, ma non ci sarà la sfida con Robert Lewandoski. Il veterano polacco è soltanto in panchina e l’attacco degli spagnoli sarà guidato da Ferran Torres.20:46 Ribolle l’entusiasmo di San Siro. Stadio dei nerazzurri pieno in ogni ordine di posto per la sfida del decennio. 🔗Leggi su oasport.it

Calciomercato Inter LIVE: novità dal Torino per Ricci e nuova idea per il dopo Taremi - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗Leggi su internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torino-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari; Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni; Torino-Inter diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE; Torino-Inter LIVE, le formazioni ufficiali: maxi-turnover di Inzaghi, dal 1' Zalewski, Correa e Taremi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Torino-Inter, la cronaca live. I granata arbitri dello scudetto - Nerazzurri in formazione rimaneggiata dopo il trionfo col Barcellona. Zalewski in posizione atipica. Vanoli lascia in panchina Coco e Casadei ... 🔗rainews.it

Torino-Inter LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

LIVE Torino-Inter: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it - Torino-Inter, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino Torino e Inter scendono in campo nel 36esimo turno di Serie A. I nerazzurri cercher ... 🔗msn.com