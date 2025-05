Torino-Inter la MOVIOLA LIVE | gioco fermo per un malore sugli spalti La gara riprende dopo qualche minuto

Di seguito gli episodi da MOVIOLA più importanti di Torino-Inter, gara valida per la 36a giornata della Serie A 202425 e che ha preso il via. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

DIRETTA Serie A, Fiorentina-Juventus 0-0: ci prova Weah, palla alta ma il gioco era fermo – LIVE - Nella ventinovesima giornata di campionato, big match tra viola e bianconeriLa pesante sconfitta interna contro l’Atalanta ha lasciato strascichi importanti in casa Juventus, dove la posizione di Thiago Motta è diventata sempre più pericolante. A meno di clamorose rinascite in queste ultime giornate di campionato, la conferma del tecnico italo-brasiliano per la prossima stagione appare molto difficile, ma c’è chi parla anche di un possibile traghettatore immediato in caso di nuova debacle in casa della Fiorentina. 🔗Leggi su calciomercato.it

Juventus Bologna Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - di Fabio ZaccariaJuventus Bologna Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 17 ritorna in campo a Vinovo per sfidare il Bologna e continuare a vincere: Juventusnews24 ha segue LIVE il match.Juventus Bologna Under 17 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 15Migliore in campo Juve: a fine partita – PAGELLEJuventus Bologna Under 17 0-0: risultato e tabellinoReti: Juventus Under 17: In attesa delle ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Fiorentina-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Thuram su Fagioli, era fallo. Regolari il goal di Gosens e Mandragora - Fiorentina-Juventus è il primo big match della 29esima giornata di campionato e alle 18, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà scontro... 🔗Leggi su calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Torino-Inter la MOVIOLA LIVE: malore sugli spalti, gioco fermo; Sports; Sports; Inter-Torino, moviola: arbitro in confusione, dubbi su rosso e terzo gol di Thuram ma c’è un altro errore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torino-Inter la MOVIOLA LIVE: malore sugli spalti, gioco fermo - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Torino-Inter, gara valida per la 36a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il via alle 18 allo Stadio. 🔗calciomercato.com

Moviola Torino Inter, l’episodio chiave del match di Serie A - Moviola Torino Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Torino Inter, valido per la 36ª giorn ... 🔗calcionews24.com

Torino-Inter, la moviola - Contatto Ranocchia-Belotti: è rigore. Qualche svista di Guida nella valutazione dei contatti - È stato designato Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata per dirigere Torino-Inter, sfida valida per ... in modo positivo le dinamiche di gioco. Fino all'episodio che tanto farà ... 🔗fcinternews.it