Torino-Inter Inzaghi | Temevo la gara bravi i ragazzi Non recuperiamo nessuno per la Lazio

🛈 Anteprima news:

L’Inter continua la sua corsa verso il titolo, con una prestazione convincente contro il Torino, coronata da un 2-0 che mantiene vive le speranze scudetto. Dopo l'impresa in Champions League contro il Barcellona, i nerazzurri restano in scia del Napoli, anche se il controllo del loro destino sfugge dalle loro mani. Il tecnico Simone Inzaghi ha commentato la partita e l’andamento della squadra ai microfoni di Sky Sport.

L’Inter non molla e, dopo l’impresa in Champions League contro il Barcellona, continua a tenere vive le speranze scudetto superando il Torino per 2-0. Un successo importante, che tiene i nerazzurri in scia del Napoli, anche se il destino non è più nelle mani della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento magico che sta vivendo l’Inter.“L’ho detto prima della partita, purtroppo non è più nelle nostre mani. Dobbiamo fare partite serie come stasera, contro una squadra che ha dato tutto in campo”, ha spiegato Inzaghi. “Serviva una partita tosta e così è stato. Il Torino non aveva mai perso davanti ai suoi tifosi e i ragazzi hanno risposto alla grande”.Tra le note più liete della serata c’è stata la prestazione di Nicola Zalewski, schierato come mezzala. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Torino-Inter, Inzaghi: “Temevo la gara, bravi i ragazzi. Non recuperiamo nessuno per la Lazio”

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» - di RedazioneInzaghi a Prime Video: «Siamo in emergenza, ma faremo una grande gara! Thuram e Calhanoglu? Ecco come stanno…» Le parole del tecnico dell’InterIntervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi, ha parlato cosi:GIOCARE IN EMERGENZA– «Beh, senz’altro. Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. 🔗Leggi su internews24.com

Allenamento Inter, Inzaghi preoccupato per le condizioni di Lautaro! La situazione in vista della gara contro l’Udinese - Allenamento Inter, novità importanti tra Lautaro Martinez, Dumfries e Zielinski. Riuscirà Simone Inzaghi ad avere L’Inter oggi ha svolto l’allenamento senza problemi, ma anche con qualche novità in ballo soprattutto sugli infortuni. Ecco le ultime da Appiano Gentile riportate da Sky Sport. ALLENAMENTO INTER – «Tutti in gruppo tranne Lautaro e Zielinski. Zalewski ha fatto parte del […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Inzaghi, sfogo clamoroso nel finale di gara del derby contro il Milan: «Non voglio il recupero! Non mi prendete per il…» – VIDEO - E’ diventato virale lo sfogo di Inzaghi nel derby Inter Milan: così il tecnico nerazzurro chiedeva di non dare recupero, ecco il video La sconfitta per 3-0 nel derby tra Inter e Milan ha rappresentato un duro colpo per Simone Inzaghi, che ha visto la sua squadra arrendersi nella semifinale di Coppa Italia. Con questa […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi: Temevo il Torino. Champions? Non è ancora finita...; Torino-Inter, nuova sospensione per pioggia: la richiesta di Simone Inzaghi a Vanoli e all'arbitro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Inzaghi: “Avevo timore, ma grande prova. Prima della gara scherzato su…” - Le parole dell'allenatore nerazzurro al triplice fischio di Torino-Inter di questo pomeriggio raccolte dall'inviato di Fcinter1908 ... 🔗fcinter1908.it

Torino-Inter, Inzaghi: “Avevo timore di questa partita. Finale di Champions? Servono cuore, anima e organizzazione” - Visualizzazioni: 0 Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato al termine di Torino–Inter, sfida valida per la 36° giornata di Serie A, conclusa sul risultato di 0-2. Torino-Inter, le parole di In ... 🔗calciostyle.it

Torino-Inter, Inzaghi esalta il gruppo: che messaggio a Zalewski e Josep Martinez - Simone Inzaghi spende parole di grande elogio per la squadra dopo la vittoria contro il Torino: che messaggio a Zalewski e Josep Martinez ... 🔗spaziointer.it