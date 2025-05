Torino Inter Inzaghi | Se crediamo ancora allo scudetto? Non è nelle nostre mani ma faremo di tutto! Vi spiego la posizione in campo di Zalewski

TorinoInter, Simone Inzaghi ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato Intervenuto nel corso del prepartita di TorinoInter, Simone Inzaghi, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. QUANTO HO DORMITO LA NOTTE . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino Inter, Inzaghi: «Se crediamo ancora allo scudetto? Non è nelle nostre mani ma faremo di tutto! Vi spiego la posizione in campo di Zalewski»

#SerieA | #Inzaghi prima di #TorinoInter: "Abbiamo regalato alla nostra gente una grande emozione" Leggi la discussione

Pippo #Inzaghi a Dazn: “Simone non mi sorprende: è ormai uno dei migliori allenatori di semprePortare due volte l’#Inter in 3 anni in finale di Champions League è un grandissimo risultatoSe la meritaSfidarlo l’anno prossimo in #Serie… Leggi la discussione

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta)Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport. Da qui alla finale di Champions – il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg – Inzaghi dovrà gestire il recupero degli infortunati e degli acciaccati. Contro il Torino, domenica, oltre a Pavard, non ci saranno: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Inter, rotazioni a sorpresa contro il Torino: Inzaghi fa riposare i big in vista dell’Europa - In vista dell’imminente sfida di campionato contro il Torino, l’Inter si prepara a scendere in campo con una formazione rimaneggiata Secondo quanto riportato da AreaNapoli, l’allenatore Simone Inzaghi ha deciso di concedere un turno di riposo a diversi titolari, in vista degli impegni europei imminenti. Questa scelta strategica mira a preservare le energie dei giocatori […]L'articolo Inter, rotazioni a sorpresa contro il Torino: Inzaghi fa riposare i big in vista dell’Europa proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Torino-Inter, Martinez scalpita e Inzaghi riflette! Probabile formazione - Torino-Inter si disputerà domenica 11 maggio alle ore 18 allo Stadio Grande Torino: di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.IPOTESI CONCRETA – Torino-Inter potrebbe vedere la presenza di Josep Martinez dal primo minuto. Il portiere spagnolo, che ha sempre ben figurato quando chiamato a sostituire l’eccellente Yann Sommer, scalpita per il rientro dall’inizio dopo l’ultima presenza di Coppa Italia contro il Milan. 🔗Leggi su inter-news.it

Torino-Inter diretta Serie A: segui la partita di campionato LIVE; È il giorno di Torino-Inter: gli aggiornamenti; Bisseck pre Torino-Inter: "Crediamo nello scudetto al 100%"; Torino-Inter 0-0, il risultato LIVE.

Torino-Inter, formazioni UFFICIALI: Inzaghi fa 9 cambi - Tutto pronto allo Stadio Olimpico “Grande Torino”, per Torino-Inter, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A, fondamentale per credere ancora nel sogno Scudetto. Di seguito le ... 🔗passioneinter.com

L'Inter a Torino per credere nello scudetto: da quanto i granata non vincono contro i nerazzurri? - Torino-Inter si gioca alle 18 e segna un crocevia importante per i nerazzurri. Ma c'è un dato che sorride a Inzaghi: da quanto il Torino non vince contro la formazione meneghina? 🔗tag24.it

Inter, Inzaghi: "Scudetto? Non dipende da noi, ma faremo il massimo. Oggi senza giocatori con problemi importanti" - A pochi minuti da Torino-Inter ha parlato a Sky Sport Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è tornato subito sulla partita con il Barcellona: `Tutti siamo molto. 🔗msn.com