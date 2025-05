Torino Inter Inzaghi ha deciso! Nove cambi rispetto al Barcellona La probabile formazione

TorinoInter, Inzaghi ha deciso! Novecambirispetto al Barcellona. La probabileformazione in vista della sfida contro i granataEcco quali potrebbero essere le scelte di Inzaghi per TorinoInter, match in programma oggi alle 18, allo stadio Olimpico Grande TorinoSommer, protagonista nella sfida contro il Barcellona , lascerà il posto tra i pali a Martinez. In difesa si opterà per una linea a tre con de Vrij al centro, affiancato da Bisseck sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Sugli esterni di centrocampo agiranno Darmian e Carlos Augusto, mentre in mezzo ci sarà un inedito trio composto da Zalewski (impiegato come mezzala), Asllani e Zieli?ski. In attacco spazio alla coppia formata da Taremi e Correa. Per la gara in trasferta contro la Juventus non saranno disponibili Lautaro, Mkhitaryan, Pavard e Frattesi. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, Inzaghi ha deciso! Nove cambi rispetto al Barcellona. La probabile formazione

