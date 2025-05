Torino-Inter interrotta dopo soli 3 minuti tifoso soccorso in tribuna | cos’è accaduto

Episodio particolare poco dopo il fischio di inizio di Torino-Inter. Sulle gradinate del Grande Torino, all'altezza della Curva Maratona un tifoso è stato soccorso in tribuna: gara sospesa per permettere l'Intervento sanitario, per poi riprendere qualche istante più tardi. Enorme l'applauso dello stadio che ha accompagnato l'uscita dalla stadio del tifoso. 🔗Leggi su Fanpage.it

