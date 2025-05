Torino-Inter in riserva! Test decisivo per le seconde linee

Alle ore 18 inizierà Torino-Inter, partita che potrebbe portare i nerazzurri a pari punti con il Napoli impegnato invece nelle ore successive. Simone Inzaghi non ha diversi titolarissimi, sarà un Test per le secondelinee. riserva! – Le energie sono al minimo in casa Inter prima della partita contro il Torino. Alle ore 18 scenderà in campo quasi l’Inter B e il motivo è nell’undici che Simone Inzaghi ha preparato in occasione del match valido per la terzultima giornata di campionato. Basti pensare a Josep Martinez pronto ad iniziare al posto di Yann Sommer, così come all’attacco senza nemmeno uno dei due titolarissimi della Champions League.L’Inter ha due squadre o no? Da Torino un’altra rispostaTest – Torino-Inter non è comunque una partita che serve a poco, anzi tutto il contrario. I nerazzurri possono agganciare il Napoli e mettere grandissima pressione all’attuale capolista del campionato. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torino-Inter in riserva! Test decisivo per le seconde linee

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Torino, la conferenza stampa di #Vanoli https://gianlucadimarzio.com/torino-vanoli-… Leggi la discussione

@rivoluzioneurbanamobilita Si potrebbe rivolgere la stessa domanda anche per altre città.#StefanoLoRusso, vuoi diminuire l'inquinamento e la gravità degli scontri stradali a #Torino?Si può, prendendo esempio dalle grandi città europee cui … Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Andrea Sempio e il test del Dna nella caserma dei carabinieri: l'esito decisivo, chi ha ucciso Chiara Poggi? «Nulla da temere». L'analisi su nuove tracce e l'ipotesi più ignoti - È arrivato in caserma a Milano con il suo avvocato Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e atteso dai Carabinieri per il test del Dna. Test che verrà... 🔗Leggi su leggo.it

Da Casteldebole: il danese ieri parzialmente in gruppo, Italiano valuterà in giornata se convocarlo. Odgaard oggi fa il test decisivo. Dubbio Calabria-De Silvestri - Il ritorno tra i convocati di Jens Odgaard resta in dubbio: il danese è rientrato ieri in gruppo, ma parzialmente, con staff tecnico e medico che hanno preferito non fargli svolgere l’intero allenamento, ergo, solo dopo la seduta di oggi Italiano scioglierà il nodo relativo al ritorno tra i convocati in panchina del trequartista con il Milan o se rinviare il discorso alla gara con il Cagliari di domenica. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Delitto Chiara Poggi, Andrea Sempio e il test del Dna nella caserma dei carabinieri: l'esito decisivo. L'analisi su nuove tracce e l'ipotesi più ignoti - È arrivato in caserma a Milano con il suo avvocato Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e atteso dai Carabinieri per il test del Dna. Test che verrà... 🔗Leggi su leggo.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: