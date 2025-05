Torino Inter gara sospesa all’Olimpico Grande Torino! Cosa sta succedendo

TorinoInter, garasospesaall’OlimpicoGrandeTorino! Cosa sta succedendo? I dettagliAttualmente ferma sul risultato di 1-0 la sfida dell’Olimpico GrandeTorino, che vede l’Inter di Inzaghi in vantaggio grazie ad un gol di Zalewski al minuto 14. gara che da una ventina di minuti a questa parte è stata accompagnata da un copioso temporale che sta colpendo Torino, che sta rendendo l’andamento della partita complicata.Al minuto 44 del primo tempo, l’arbitro La Penna, ha optato per la sospensione momentanea del match per impraticabilità del terreno di gioco. Si sta attualmente cercando di capire se si possa concludere il primo tempo per poi rimuovere le pozze d’acqua. gara che è ripresa con ancora 6 minuti da giocare.44? Partita momentaneamente sospesa! – La palla fa fatica a rotolare per via dell’eccessiva pioggia. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, gara sospesa all’Olimpico Grande Torino! Cosa sta succedendo

Segui queste discussioni sui social

#Torino, #Vagnati: "Il futuro di #Elmas dipende dalla volontà del calciatore" Leggi la discussione

#SerieA | #Torino, sovraccarico al polpaccio per #Casadei Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Torino-Inter, attimi di paura: incidente in curva Maratona, gara sospesa - Attimi di tensione all’inizio della partita tra Torino e Inter, valida per la 36ª giornata di Serie A, quando un’emergenza si è verificata sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino. L’arbitro Fabrizio La Penna ha deciso di sospendere temporaneamente il match.Partita che riprende dopo il soccorso dei due tifosi del #Torino caduti dalla balaustra tra un anello e l’altroLa Curva Maratona dopo essere rimasta qualche minuto in silenzio ora riprende a cantare#TorinoInter pic. 🔗Leggi su tvzap.it

Malore durante Atalanta-Inter: gara sospesa al Gewiss Stadium - Partita sospesa al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter a seguito di un malore: attimi di tensione a Bergamo mentre i medici sono intervenuti.Attimi di grande tensione mentre si gioca la sfida scudetto tra Atalanta e Inter. Mentre le squadre sono sullo 0-0, il direttore di gara è stato costretto a sospendere la partita, richiamato dagli stessi che hanno chiesto l’intervento pronto dei medici.Le telecamere di DAZN non hanno ovviamente ripreso la scena, ma la regia ha deciso di indugiare sui volti preoccupati dei vari Calhanoglu, Frattesi e lo stesso arbitro Massa. 🔗Leggi su calciomercato.it

Appiano Gentile Inter: i nerazzurri preparano la gara contro il Torino - di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano GentileTutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile.L’Inter di Simone Inzaghi è reduce dall’impresa compiuta con la semifinale di Champions League vinta contro il Barcellona ai tempi supplementari. 🔗Leggi su internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino-Inter, incidente a un tifoso e partita sospesa: la decisione di La Penna e il precedente con l'Atalanta; Torino-Inter interrotta dopo soli 3 minuti, tifoso soccorso in tribuna: cos’è accaduto; Torino-Inter diretta Serie A: risultato e cronaca LIVE; Torino-Inter ferma per alcuni minuti: cosa è successo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Torino-Inter interrotta dopo soli 3 minuti, tifoso soccorso in tribuna: cos’è accaduto - Episodio particolare poco dopo il fischio di inizio di Torino-Inter. Sulle gradinate del Grande Torino, all’altezza della Curva Maratona un tifoso è stato soccorso in tribuna: gara sospesa per permett ... 🔗fanpage.it

Torino-Inter, partita interrotta per soccorsi a un tifoso: cos'è successo - (Adnkronos) - Torino-Inter, in campo oggi domenica 11 maggio per la 36esima giornata di Serie A, è stata sospesa per qualche minuto a causa della caduta di un tifoso sugli spalti. L'arbitro La Penna h ... 🔗msn.com

Torino-Inter sospesa, attimi di paura: tifoso caduto dagli spalti - Attimi di paura dopo poco più di sessanta secondi dal fischio d'inizio di Torino-Inter: l'attenzione dell'arbitro è stata richiamata dalla Curva Maratona dei granata per un problema accusato da un tif ... 🔗tuttosport.com