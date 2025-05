Torino-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | le probabili formazioni

L'Inter in casa del Torino per dare verve la lotta Scudetto con il Napoli: si scende in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Inzaghi e Vanoli. 🔗Leggi su Fanpage.it

Torino-Inter, diretta tv, streaming e gratis: dove vedere il match - L'adrenalina della doppia sfida assurda contro il Barcellona è ancora in circolo, ma l'Inter non può fermarsi e deve essere pronta a rituffarsi nel campionato per mettere pressione al Napoli. I nerazz ... 🔗msn.com

