Il doppio verdetto non è passato inosservato, calamitando immediate attenzioni mediatiche: la sfida con i nerazzurri si infiammaPartita iniziata in modo piuttosto contratta quella dell’Olimpico Grande Torino tra i granata e l’Inter. Interrotta per circa 4 minuti per un problema accorso ad un tifoso – che secondo quanto riferito da DAZN, sarebbe caduto dalle gradinate – la sfida ha fatto fatica a decollare. A ridosso del quarto d’ora, però, ci ha pensato Nicola Zalewski a stappare la contesa con un tiro a giro sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Milinkovic Savic.Torino-Inter, doppiapolemica: coinvoltiarbitro e calciatoregranata (LaPresse) – Calciomercato.itSigillo dopo il quale gli uomini di Inzaghi hanno consolidato il possesso, evidenziando un approccio comunque concreto e senza troppi fronzoli. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Torino-Inter, doppia polemica: coinvolti arbitro e calciatore granata