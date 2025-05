Torino-Inter dopo il Barcellona c’è da giocarsi tutto in Serie A

Torino-Inter è la prima partita dopo aver conquistato la finale di Champions League. Alle 18 bisogna continuare a lottare in Serie A, per non lasciare nulla di intentato nella corsa col Napoli.TRE PARTITE PER RESTARE VIVI – Torino-Inter non è decisiva come martedì. Ma ha lo stesso un valore grosso: quello di mettere pressione al Napoli. Vincere e portarsi, seppur per meno di un’ora, a pari punti in testa alla classifica vorrebbe dire provare a incrinare le certezze di una squadra che si è trovata il calendario più facile della storia nelle ultime giornate, che in linea teorica dovrebbe fare il filotto. Ma, se non dovesse farlo (anche se non basterebbe solo un pari.) bisogna essere pronti ad approfittarne. L’Inter ha sprecato tanto, ma non può mollare proprio ora. Perché è vero che c’è la finale di Champions League fra venti giorni, ma è anche vero che prendersi ora la Serie A avrebbe tutt’altro sapore. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torino-Inter, dopo il Barcellona c’è da giocarsi tutto in Serie A

