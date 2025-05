Torino-Inter attimi di paura | incidente in curva Maratona gara sospesa

attimi di tensione all’inizio della partita tra Torino e Inter, valida per la 36ª giornata di Serie A, quando un’emergenza si è verificata sugli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino. L’arbitro Fabrizio La Penna ha deciso di sospendere temporaneamente il match.Partita che riprende dopo il soccorso dei due tifosi del #Torino caduti dalla balaustra tra un anello e l’altroLa curvaMaratona dopo essere rimasta qualche minuto in silenzio ora riprende a cantare#TorinoInter pic.twitter.com0YzDC8Td50— Lorenzo Bosca (@LorenzoBosca) May 11, 2025 Malore e soccorsi in curvaMaratonaLa sospensione è stata determinata da un malore improvviso di un tifoso del Torino presente in curvaMaratona. L’arbitro La Penna ha Interrotto il gioco per consentire l’Intervento immediato del personale medico. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Torino-Inter, attimi di paura: incidente in curva Maratona, gara sospesa

