Torino-Inter attimi di paura | incidente in curva Maratona gara sospesa

attimi di apprensione allo Stadio Olimpico Grande Torino nei minuti iniziali della partita tra Torino e Inter, valida per la 36ª giornata di Serie A. L’arbitro Fabrizio La Penna ha temporaneamente fermato l’incontro a causa di un’emergenza sugli spalti.Soccorsi immediati per un tifoso in difficoltà, cosa è successoLa decisione è stata presa dopo la segnalazione di un malore accusato da un tifoso del Torino nella curvaMaratona. L’arbitro ha prontamente Interrotto il gioco, permettendo al personale medico di Intervenire. L’incidente è avvenuto nei primi istanti di gioco, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.Le prime informazioni suggeriscono che l’emergenza sia rientrata. Si tratterebbe di una caduta accidentale da una zona della curvaMaratona. Il tifoso è stato rapidamente soccorso e trasportato per ulteriori accertamenti. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Torino-Inter, attimi di paura: incidente in curva Maratona, gara sospesa

