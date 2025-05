Torino-Inter 0-2 Zalewski e Asllani riportano i nerazzurri in testa alla classifica

🛈 Anteprima news:

L'Inter dimostra determinazione nella corsa allo scudetto, superando il Torino 2-0 all'Olimpico Grande Torino. Grazie alle reti di Zalewski e Asllani, la squadra di Inzaghi controlla con autorità la partita nonostante il maltempo. Con questa vittoria, i nerazzurri si portano momentaneamente a pari punti con il Napoli, capolista, in attesa del match serale contro il Genoa.

(Adnkronos) – L'Inter non molla la presa scudetto. All'Olimpico Grande Torino, la squadra di Inzaghi liquida 2-0 la pratica Toro grazie alle reti di Zalewski e Asllani. I nerazzurri controllano bene la partita sotto il diluvio e agganciano almeno per qualche ora il Napoli capolista (impegnato in serata al Maradona, contro il Genoa) a quota .

