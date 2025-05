Torino-Inter 0-2 pagelle | Zalewski magia da 8 bene Bastoni 7 5

L’Inter conquista un'importante vittoria per 2-0 contro il Torino, portandosi così al passo del Napoli in classifica. In un match emozionante, Nicola Zalewski si distingue con una giocata straordinaria, mentre Alessandro Bastoni si conferma uno dei migliori in campo. Scopriamo insieme le pagelle e le prestazioni dei protagonisti di questa sfida all'Olimpico.

L’Inter vince con il risultato di 2-0 contro il Torino in trasferta e aggancia momentaneamente il Napoli. Nicola Zalewski illumina l’Olimpico con una perla da 8, Alessandro Bastoni top. Le pagelle del match. JOSEP MARTINEZ 6.5 – La parata di fine primo tempo su Adams è clamorosa: puro istinto e braccio rigido a mandare la palla in corner. Il problema sono le uscite, quanta incertezza.Torino-Inter, pagelle – DIFESAYANN BISSECK 6 – Elmas crossa due volte quando lui è in campo, spazio eccessivo per creare pericoli. Paga l’ammonizione dopo esser stato preso alle spalle.– dal 46? DENZEL DUMFRIES 6.5 – Fa un erroraccio sul gol poi annullato al Torino, però è una mina e offensivamente è ancora determinante.STEFAN DE VRIJ 6 – Si perde in area piccola sugli sviluppi di corner Masina e viene graziato dall’errore del difensore davanti a Martinez. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torino-Inter 0-2, pagelle: Zalewski magia da 8, bene Bastoni 7.5

